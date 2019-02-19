الأمن العام أقفل فرنا في عينطورة ومحل سمانة في إده يديرهما سوريون

أقفلت دورية من ​المديرية العامة للأمن العام​ بناء لإشارة ​النيابة العامة​ الإستنئافية في ​جبل لبنان​، فرنا في ​عينطورة​ - ​كسروان​ ومحل سمانة في إده - جبيل، يديرهما أجانب وسوريون بشكل مخالف وغير قانوني.

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