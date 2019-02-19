قوى الأمن: لا صحة لخبر تجميد طلبات الإناث اللواتي تقدمن لمباراة الدخول كرتيب

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، أنّ "لا صحة لما يتمّ تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنّه تمّ تجميد طلبات الإناث اللواتي تقدّمن لمباراة الدخول كرتيب في قوى الأمن"، مشدّدةً على "أنّنا نرجو متابعة أخبارنا على مواقعنا قبل تداول أي خبر يخصّ المديرية العامة".

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