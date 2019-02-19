الحريري استقبل ريتشارد وسفير أرمينيا وبهية الحريري

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ في ​السراي الحكومي​ سفيرة ​الولايات المتحدة الاميركية​ في ​بيروت​ ​اليزابيت ريتشارد​ على رأس وفد من طاقم السفارة، في حضور الوزير السابق ​غطاس خوري​، وكان عرض لاخر المستجدات في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ثم التقى الحريري سفير ارمينيا في ​لبنان​ فاهاكن اتابكيان، بحضور مستشاره للشؤون الارمينية ارا سيسيريان، في زيارة تهنئة لتشكيل الحكومة. وكانت مناسبة تم خلالها عرض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وكان الحريري قد استقبل النائبة بهية الحريري مع المجلس البلدي لمدينة صيدا برئاسة المهندس محمد السعودي، الذي اوضح ان الزيارة هي لتهنئة الحريري على تشكيل الحكومة الجديدة.