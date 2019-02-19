سرحان تلقى دعوة الى مؤتمر قضائي في هنغاريا

التقى وزير العدل ألبرت سرحان سفير هنغاريا جيزا ميهاليي في حضور رئيس مجلس ​القضاء​ الأعلى ​القاضي جان فهد​. وتناول البحث سبل التعاون الثنائي بين وزارتي العدل في البلدين. وتلقى الوزير سرحان دعوة لحضور مؤتمر تنظمه ​وزارة العدل​ الهنغارية مطلع الصيف المقبل بعنوان "استقلالية القضاء وتفعيل أصول المحاكمات"، يحضره عدد من وزراء العدل الأوروبيين. وأشار سرحان الى امكان تلبية هذه الدعوة اعتبارا من منتصف حزيران المقبل لتزامن هذا التاريخ مع الاحتفال بمئوية ​محكمة التمييز​.

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