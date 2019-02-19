الرئيس عون استقبل مراد والبستاني والخطيب وسفير الهند

استقبل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية الوزير ​حسن مراد​ الذي عرض عليه برنامج عمله للمرحلة المقبلة والمواضيع التي ستعنى بها وزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية بالتنسيق مع الوزارات الاخرى. واوضح مراد انه بحث مع رئيس الجمهورية في حاجات ​منطقة البقاع​ ولاسيما مشروع نفق بيروت-البقاع، والمحافظة على المساحات الخضراء ومشاريع ​التنظيم المدني​.

واستقبل الرئيس عون الوزير السابق ناجي البستاني واجرى معه جولة افق تناولت التطورات المحلية الراهنة اضافة الى حاجات منطقة الشوف. واوضح الوزير السابق البستاني بعد اللقاء انه حرص بعد الوعكة الصحية التي المّت به على زيارة الرئيس عون لتهنئته على تشكيل الحكومة الجديدة " التي يعلّق عليها اللبنانيون امالا كبيرة لاسيما وانها سترعى تنفيذ المشاريع التي يحرص الرئيس عون على تحقيقها والتي يثق اللبنانيون بإرادته وسعيه الدائم على انجازها".

واضاف: "شكرت الرئيس على العناية التي يوليها لمستشفى دير القمر الحكومي الذي انجز بطبقاته الثلاث ويحتاج الى لمسات اخيرة ضرورية كي يبدأ فيه العمل خصوصا انه يضم ثلاث غرف عمليات وغرفة توليد وبنك للدم و 64 سريرا.

والتقى الوزير السابق طارق الخطيب الذي عرض مع رئيس الجمهورية الاوضاع العامة وحاجات منطقة اقليم الخروب والشوف عموما.وزار قصر بعبدا مودّعا سفير الهند في لبنان سانجيفارورا لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان. ونوه رئيس الجمهورية بالجهود التي بذلها السفير ارورا خلال وجوده في بيروت لتعزيز العلاقات اللبنانية- الهندية.