رئيس وزراء البحرين يشيد بدور أمير الكويت بدفع جهود التعاون خليجيا وعربيا

أشاد رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان بـ"الدور الريادي للكويت بقيادة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في دفع جهود التكامل والتعاون خليجيا وعربيا وما يقوم به سموه من دور إنساني رائد نال تقدير وإعجاب العالم أجمع".
وأكد ان "ما يجمعنا بالكويت وشعبها هو بنيان فريد أسسه الآباء والأجداد على دعائم قوية من المحبة والأخوة والإيمان بوحدة الهدف والمصير ويسير على نهجهم الأجيال"، مشيداً بـ"ما تشهده العلاقات البحرينية الكويتية من تطور مستمر في ظل ما تحظى به من دعم واهتمام من قبل قيادتي البلدين الشقيقين".
ولفت إلى أن "بين البحرين والكويت ذات آفاق متنامية وفرص متزايدة لتوثيق عرى التعاون بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين"، مشيراً إلى أن "محبة الكويت متأصلة في وجدان أبناء البحرين الذين يحملون لها قيادة وشعبا مودة صادقة ترتكز على ما يجمع بين البلدين من روابط أخوية تاريخية ووشائج قربى ومصير مشترك".
وأوضح ان "الاحتفال باليوم الوطني الكويتي مناسبة غالية لدينا في البحرين مثلما هي في الكويت لما يربطنا شخصيا وعائليا وشعبيا من وشائج أخوة راسخة".
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