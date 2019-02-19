أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ان "ايران مستعدة لتعزيز علاقاتها مع الصين في مختلف المجالات"، مشيراً إلى أن "العلاقات بين البلدين كانت على الدوام مفعمة بالصداقة والمودة بين الشعبين".
واشار لاريجاني الى إن "الوفد الإيراني جاء الى الصين لبحث توسيع التعاون بين البلدين"، مضيفا: "ان البلدين، دعم كل منهما الاخر في برهات مختلفة".
كانت هذه تفاصيل خبر لاريجاني: إيران مستعدة لتعزيز العلاقات مع الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.