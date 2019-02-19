العربية: الملك سلمان وبوتين جددا استعدادهما لمواصلة التنسيق بالأسواق العالمية للطاقة

ذكرت قناة "العربية"، أنّ "ملك السعودية ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​ والرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ جدّدا استعدادهما لمواصلة التنسيق في الأسواق العالمية للطاقة، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما".

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