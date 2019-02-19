يونكر يستقبل ماي غدا الأربعاء للتباحث بشأن "بريكست"

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أنّه سيستقبل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، يوم غد الأربعاء، للتباحث بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وتمّ الإعداد لهذا اللقاء أثناء اجتماع جمع الاثنين الوزير البريطاني المكلف بملف "بريكست" ستيفان باركلي وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون "بريكست" ميشال بارنييه.
من جهته، لفت المتحدث باسم يونكر، مرغريتيس سكيناس، إلى أنّ "بارنييه كرّر قوله إنّ الدول الـ27 لن تعيد فتح معاهدة الانسحاب"، الّتي تمّ التفاوض بشأنها مع ماي ورفضها البرلمان البريطاني في كانون الثاني الماضي.
ولفت إلى أنّ "الأوروبيين لا يمكنهم القبول بتحديد مهلة زمنية لـ"شبكة الأمان"، ولا إضافة بند يتيح الخروج منها بصورة أحادية".
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