بري: خائف على الحكومة من نفسها وأي وزير يرفض دعوة المدعي العام المالي سيُحاسب

لفت رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، في كلمة له أمام ​نقابة الصحافة​"، إلى "أنّني لست خائفًا على الحكومة إلّا من الحكومة نفسها، وأي وزير يرفض دعوة المدعي العام المالي ​علي ابراهيم​، سيُحاسب".

وركّز بموضوع ​الزواج المدني​، على أنّ "وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ لم تقل أي شيء خطأ وكلّ ما قالته انّها ستعقد مشاورات حول الموضوع، فلماذا إثارة هذه الضجة؟".