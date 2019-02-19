الرئيس اليمني يبحث مع وزير بريطاني آفاق السلام بالبلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن (أ ش أ)

بحث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، مع وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط اليستر بيرت، عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منها ما يتصل بأوضاع اليمن وآفاق السلام الممكنة والمتاحة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)، أن الرئيس استعرض - خلال اللقاء - واقع الأوضاع في بلاده منذ انقلاب المليشيات الحوثية على التوافق والسلام فيها، وما خلفه ذلك من معاناة لشعبه، واستهداف دول الجوار، وتطرق أيضا إلى محطات السلام المختلفة التي قدمت فيها الحكومة العديد من التنازلات لمصلحة السلام ولحقن دماء شعبه، وآخرها مشاورات استوكهولم.

وقال الرئيس اليمني: "سنعمل معًا لتنفيذ اتفاق استوكهولم باعتباره الخطوة الأولى لبداية الانفراج وتحقيق الخطوات اللاحقة تباعا"، لافتا إلى تعاطي الحكومة الإيجابي مع هذه الخطوات عبر الفرق الميدانية في الحديدة، مشيرا إلى أهمية تنفيذ هذا الاتفاق وما يتصل بالجوانب الإنسانية في إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين "الكل مقابل الكل" باعتبار ذلك خطوة هامه في إطار بناء الثقة.

من جانبه أشاد الوزير البريطاني بالجهود التي يبذلها الرئيس اليمني لمصلحة شعبه، مجددا موقف المملكة المتحدة الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية حتى تحقيق كامل تطلعات وأهداف الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والعيش الكريم.