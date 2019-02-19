الرئيس الأفغاني يقيل مبعوثه الخاص بدول الكومنولث

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول (أ ش أ) أقال الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني، اليوم الثلاثاء، مبعوث بلاده الخاص في دول الكومنولث محمد شاكر كارجار.

وذكر مكتب الرئاسة الأفغانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم - أن الرئيس الأفغاني أصدر مرسوما بعزل كارجار، المبعوث الأفغاني الخاص لدى دول الكومنولث من منصبه.

وأشار البيان إلى أنه تمت الموافقة على هذا القرار بناءً على البند رقم 13 من المادة 64 في الدستور الأفغاني.

ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول الظروف المحيطة بإقالة كارجار.

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