اليابان تعلن دعمها لجوايدو وتدعو لانتخابات مبكرة في فنزويلا

أعلن وزير الخارجية الياباني أن بلاده تدعم المعارض الفنزويلي خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً موقتاً لفنزويلا.

وقال تارو كونو في مؤتمر صحافي إن "بلدنا دعا إلى انتخابات مبكرة (في فنزويلا)، لكن للأسف لم يحصل ذلك"، مضيفاً "نظراً للظروف، نحن ندعم بوضوح الرئيس بالوكالة جوايدو. وندعو البلد من جديد إلى تنظيم انتخابات حرة وعادلة".

وتأتي هذه التصريحات، فيما تتصاعد الأزمة في فنزويلا حيث يتزايد الضغط على مادورو والجيش.

ووجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، تحذيراً لقادة الجيش الفنزويلي، معتبراً أنهم "سيخسرون" إذا رفضوا السير خلف خوان جوايدو.

ودعت الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي إلى التراجع، داعمةً جوايدو، الذي يرى أن إعادة انتخاب مادورو رئيساً العام الماضي شابها "احتيال".

وأعلن جوايدو نفسه رئيساً موقتاً في يناير واعترفت به خمسين دولة.

ويرفض مادورو إدخال مساعدات غذائية ودوائية أميركية تريدها المعارضة إلى بلاده، معلناً الاثنين، عن وصول 300 طن من المساعدات الانسانية من روسيا.

ووعد جوايدو بإدخال المساعدات الانسانية الأميركية السبت المقبل إلى البلاد، على الرغم من الرفض التام لمادورو. فيما تنظر حكومة مادورو إليها بأنها مقدمة لتدخل عسكري.

ويواجه البلد أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في تاريخه في ظلّ تضخّم هائل ونقص في المنتجات الأساسية الضرورية.