الجيش الروسي بدون هواتف ذكية

عدل البرلمان الروسي قانوناً، اليوم الثلاثاء، لمنع الجنود من حيازة هواتف ذكية أثناء أوقات الخدمة، بسبب مخاوف من التجسس.

وقال مجلس النواب في بيان إنه يُحظر على أفراد الجيش الروسي أيضاً نشر معلومات حول أنشطتهم على الإنترنت.

وأضاف البيان أن التشريع كان ضرورياً لأن الأفراد العسكريين "يحظون باهتمام خاص لدى الخدمات الخاصة في الحكومات الأجنبية ولدى الإرهابيين والمنظمات المتطرفة".

ويحظر التشريع بشكل محدد على الأفراد العسكريين "امتلاك أجهزة إلكترونية شخصية" يمكنها تخزين الصور أو مقاطع الفيديو، أو يمكن استخدامها للدخول على الإنترنت أو تحديد الموقع الجغرافي".