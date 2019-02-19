واشنطن: نندد بالهجوم ونقف مع مصر ضد الإرهاب

أدانت السفارة الأميركية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، الحادث الإرهابي الذى وقع في منطقة الدرب الأحمر بالعاصمة المصرية القاهرة، مؤكدة أن الولايات المتحدة تقف مع مصر ضد الإرهاب والتطرف.

وقالت السفارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنها "تدين بشكل لا لبس فيه الحادث الإرهابي الذي وقع بالأمس في القاهرة"، مضيفاً أن "السفارة الأميركية تشجب جميع أشكال الإرهاب وتكرم ضبّاط الشرطة الشجعان الذين ضحوا بحياتهم لحماية مواطنيهم".