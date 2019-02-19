الجامعة العربية تدين إغلاق إسرائيل لباب الرحمة بالمسجد الأقصى

أدان الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بالجامعة العربية، السفير سعيد أبو علي، بشدة الإجراءات الخطيرة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة في المسجد الأقصى المبارك وبواباته، خاصة باب الرحمة الذي تم إغلاقه بالسلاسل الحديدية والاعتداء على المصلين.
وحذر السفير أبو علي - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- من استمرار الاستهداف المتعمد للمسجد الأقصى المبارك من خلال هذه الإجراءات والحفريات والاقتحامات المتكررة والتي زادت وتيرتها بشكل خطير وغير مسبوق ما ينذر بماهو أخطر.
ونبه إلى مواصلة سلطات الاحتلال تنفيذ مخططاتها لتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا، وما يمثله هذا الإغلاق التعسفي من دلالات ومؤشرات غاية في الخطورة استمرارا لتنفيذ المخططات الإسرائيلية الإجرامية التي تستهدف الحرم القدسي الشريف تدنيسا وتقسيما وتستهدف القدس العربية وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
وأكد الأمين العام المساعد، رفض الجامعة العربية القاطع لجميع السياسات والخطط الإسرائيلية التي تستهدف الأقصى
وحمل الأمين العام المساعد، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التدهور والتوتر القائم في مدينة القدس، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بإنفاذ قواعد القانون الدولي إزاء ما تتعرض له مدينة القدس من عدوان سافر وانتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد ضرورة العمل على لجم سلطات الاحتلال الإسرائيلي والضغط عليها لاحترام المنظومة الدولية وتحمل مسؤولياتها كسلطة احتلال ووقف عدوانها المستمر على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية المسيحية وسكانها ومعالمها ومؤسساتها.
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