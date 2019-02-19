سوريا ترد على خرق اتفاق خفض التصعيد بريف حماة

الجيش السوري- أرشيفية

وكالات:

ردت وحدات من الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، بضربات مكثفة على خروقات المجموعات الإرهابية لاتفاق منطقة "خفض التصعيد" في "إدلب" ودكت تحصيناتها بريف حماة الشمالي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن وحدات من الجيش وجهت رمايات مركزة على أوكار وتحركات المجموعات الإرهابية في قرى: خربة ناقوس والجنابرة وتل الصخر بالريف الشمالي، أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين، في صفوف تلك المجموعات،

ودمرت مواقعها.وأضافت أن وحدات من الجيش دمرت بعمليات مكثفة مواقع لإرهابيي " الحزب التركستاني " الذي يضم مئات المرتزقة الأجانب في أطراف بلدة "الزيارة " بسهل الغاب الشرقي وألحقت بهم خسائر في الأفراد والعتاد .يذكر أن اعتداءات المجموعات الإرهابية أمس على مدينة "السقيلبية " شمال غربمدينة حماة ، وبلدة" شيزر" بالريف الشمالي أسفر عن مقتل مدنيين اثنين ، وإصابة آخرين بجروح ، ووقوع أضرار مادية ببعض المنازل والممتلكات .ومن جانبها ، ردت وحدات من الجيش السوري العاملة في "ريف حماة " الشمالي على تلك الخروقات من قبل المجموعات الإرهابية لاتفاق "منطقة خفض التصعيد " ودمرت مستودعا للذخيرة ومواقع بمحيط بلدتي : "خان شيخون " و"معرة النعمان " وقريتي : "دير سنبل " و"بداما " في ريف "إدلب " الجنوبي