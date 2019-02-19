لافروف: خطط أمريكا للسيطرة على المنطقة العازلة بسوريا غير قانونية

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انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، خطط الولايات المتحدة "من أجل السيطرة على المنطقة العازلة في سوريا"، معتبرًا أنها "غير قانونية".
وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "لا أعتقد أن تصريحات الولايات المتحدة التي تتخذها حسبتقديراتها الخاصة بشأن الإبقاء على الأمن في المنطقة العازلة لها فرصة للنجاح، هذه التصريحات ليست شرعية".
وسبق أن ذكرت مصادر أمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) تعمل على وضع خطة ترمي لإقامة منطقة عازلة
وتنص الخطة على نشر دول أوروبية حوالي 1500 جندي في الشمال السوري، إضافة إلى الاحتفاظ بنحو 200 عسكري أمريكي في المنطقة بعد سحب الولايات المتحدة معظم قواتها من هناك.
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