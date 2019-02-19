السعودية ترحب ببيان وزارء الخارجية بشأن اليمن

وكالات:

رحّب مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، اليوم الثلاثاء، بالبيان الصادر عن وزراء خارجية السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا، بشأن بحث الوضع في

اليمن الذي عقد في وارسو.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن المجلس رحب بما اشتمل عليه البيان من تأكيد الالتزام بإيجاد حل

سياسي شامل للصراع في اليمن، وتأييد للاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد خلال ديسمبر 2018 ، والتنديد بزعزعة إيران لاستقرار اليمن عبر التمويل غير المشروع للحوثيين بالصواريخ والأسلحة المتطورة في انتهاك لقراري مجلس الأمن الدولي 2216 و2231.