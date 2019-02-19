نائب المدعي العام الأمريكي يعتزم ترك وزارة العدل

وزارة العدل الأمريكية- أرشيفية وكالات: أفادت تقارير صحفية بأن نائب المدعي العام، نائب وزير العدل "رود روزنشتاين" سيترك منصبه في وزارة العدل في وقت ما الشهر القادم. ونقلت تقارير صحفية عن مسئول بوزارة العدل الأمريكية قوله اليوم الثلاثاء إن الإطار الزمني لمغادرة روزنشتاين الوزارة سيكون بحلول منتصف مارس القادم، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة ذا هيل، الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

وكان روزنشتاين يتولى - حتى الإطار الزمني لمغادرة روزنشتاين الوزارة سيكون بحلول منتصف مارس القادم، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة ذا هيل، الأمريكية على موقعها الإلكتروني.وكان روزنشتاين يتولى - حتىوقت قريب - الإشراف على التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 بعد أن تنحى وزير العدل الأمريكي السابق جيف سيشنز عن التحقيق الفيدرالى بهذا الشأن ، ويتولى وزير العدل الحالي وليام بار التحقيق.

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