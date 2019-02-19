كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معاداة السامية.. تحطيم نحو 80 قبر يهودي شرق فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت قناة "بي أف أم"، نقلًا عن الشرطة في إقليم الراين السفلى الفرنسي، أنه تم تحطيم وتخريب نحو 80 قبر في مقبرة يهودية في شرق فرنسا.

وقال بيان للشرطة: "في يوم الثلاثاء 19 من فبراير، تم العثور على نحو 80 مقبرة في المقبرة اليهودية مدنسة ومحطمة في بلدة كاتزينهايم. ووسمت شواهد القبور بصلبان معقوفة زرقاء، زُعم أنها عملية من قبل مجموعة محلية من النازيين الجدد."

وقد أدان مسؤولو إنفاذ القانون، بشدة، ما وصف بأنه "عمل معاد للسامية".

ومن المقرر، تنظيم مسيرات ضد معاداة السامية، اليوم، في جميع أنحاء فرنسا. وتم إطلاق هذه المبادرة من قبل عدد من الأحزاب السياسية، بما في ذلك الاشتراكيين، وحزب الرئيس ماكرون "الجمهورية إلى الأمام"، والجمهوريون، الذين يدعون الفرنسيين إلى تنظيم مظاهرات في جميع أنحاء البلاد تحت شعار "لا - لمعاداة السامية".