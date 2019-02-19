كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محادثات "نووية" بين واشنطن وسيئول قبل قمة ترامب وكيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة "يونهاب" بأنه من المتوقع أن يجتمع المبعوثان النوويان الكوري الجنوبي والأمريكي في فيتنام قبل القمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت مصادر اليوم الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية تناقش مع الولايات المتحدة جدولا زمنيا لعقد محادثات بين الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن فى شبه الجزيرة الكورية في وزارة الخارجية لي دو هون والممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية في وزارة الخارجية ستيفن بيغون، في هانوي بفيتنام.

وأشارت الوكالة الكورية الجنوبية إلى أنه من المنتظر أن يصل ممثل الولايات المتحدة إلى فيتنام يوم 20 فبراير لإجراء مفاوضات مع ممثل بيونغ يانغ يوم 22 فبراير في هانوي.

كما بينت أن الاجتماع بين المبعوثين النوويين الكوري الجنوبي والأمريكي قد يعقد قبل أو بعد المفاوضات في غضون هذا الأسبوع.

هذا وسيتطرق الاجتماع إلى إجراءات نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وإجراءات الولايات المتحدة المقابلة لجهود كوريا الشمالية، والتي ستدرج ضمن "إعلان هانوي" المرتقب الذي سيعلن عنه ترامب وكيم جونغ أون في قمتهما الثانية.