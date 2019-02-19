كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن وبغداد تتفقان على سحب القوات الأمريكية من سوريا عبر العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح، مستشار رئيس الوزراء العراقي عبد الكريم هاشم، لـ"سبوتنيك"، أن واشنطن أكدت لبغداد، أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا سيكتمل بمجرد انتهائها من عمليتها العسكرية شرق نهر الفرات، وأن ذلك لن يتأخر عن 1 أبريل.
وأضاف "هاشم": ""إنهم - الجنود - سيمرون عبر الأراضي العراقية. بالطبع هناك اتفاق بين العراق والولايات المتحدة، - صديقنا وحليفنا -، بأنهم سيغادرون سوريا قريبًا وسوف يمرون عبر الأراضي العراقية بإذن من السلطات العراقية".
وكان قد أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن بقاء القوات الأمريكية في العراق مشروط بمطالبة حكومة البلاد، ومهمتها محصورة في محاربة الإرهاب والتدريب والتعاون الاستخباري.
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