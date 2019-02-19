كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: اعتقال لـ 324 شخصا يشتبه بصلتهم بـ"جولن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت السلطات التركية اليوم الثلاثاء، مذكرات توقيف بحق 324 شخصا يشتبه بارتباطهم بحركة الداعية فتح الله جولن، الذى تتهمه أنقرة بأنه خلف محاولة تحركات الجيش التى وقعت فى يوليو 2016، وهى اتهامات ينفيها جولن بشكل قاطع.

وأصدر المذكرات- وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية- مدعون عامون بمختلف المحافظات، فى إطار تحقيقات بشأن شبكات تابعة لجولن.

وأوقفت السلطات- خلال الأسبوع الماضى- أكثر من 760 شخصا فى كافة أنحاء البلاد، ولم يطلق سراح سوى 138 منهم لاحقا، 122 من هؤلاء خاضعون لرقابة قضائية، بحسب بيان صادر الجمعة الماضية عن مدعى عام أنقرة.

ومنذ محاولة تحركات الجيش، اعتقل أكثر من 22 ألف شخص، وأبعد 140 ألف شخص من مناصبهم أو أوقفوا عن العمل.