كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين: محادثات بين "بوتين" و"نتنياهو" في موسكو بشأن سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الكرملين، اليوم، إن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، سيعقد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فى موسكو، يوم 21 فبراير.
وأضاف الكرملين، في بيان، أنهما يخططان لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا.
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