كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بولمبرج": ميركل قلقة بشأن موقف إدارة "ترامب" من نورد ستريم 2 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة "بلومبرج"، عن ثلاثة مصادر لم تكشف عن هويتها، قولها اليوم الثلاثاء، إن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تشعر بالقلق من "احتمال المزيد من التكتيكات الصعبة من إدارة ترامب" فيما يتعلق بتنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2".

وأشار المصدر، إلى أن "الدبلوماسيين الأمريكيين ركزوا على المسؤولين في باريس وبروكسل للانضمام إلى معارضتهم لمشروع نورد ستريم 2 خلال الأيام العشرة الماضية، حيث سحقت ميركل اتفاقًا حول الخطة مع فرنسا".

وجاءت هذه التصريحات، بعد أن دافعت "ميركل" عن تطور المشروع، خلال خطابها في مؤتمر ميونخ للأمن عام 2019، رافضة المخاوف الأمريكية من أن نورد ستريم 2 سيضعف موقف أوروبا الاستراتيجي.

وفي حديثه، في مؤتمر ميونخ للأمن في 2019 في أواخر الأسبوع الماضي، أوضح نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، يوم السبت، أن واشنطن ليست مستعدة لقبول الهزيمة في نورد ستريم 2، وحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على رفض المشروع.