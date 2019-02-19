الأمن يتدخل بالقوة لفض اعتصام “أساتذة الزنزانة 9” وسط الرباط..إصابات وكر وفر متواصل

تدخلت قوات الأمن باستعمال القوة، ظهر اليوم الثلاثاء، لفض اعتصام أستاذة “الزنزانة 9” أمام مسجد السنة وسط العاصمة الرباط.
وحسب ما عاين “اليوم 24″، فإن التدخل الذي شنته قوات الأمن ضد الأساتذة الغاضبين أوقع إصابات طفيفة في صفوف الأساتذة، فيما تواصلت مطاردة الأمن للأساتذة، لتصل إلى أمام قبة البرلمان، حيث جدد الأساتذة اعتصامهم.
يشار إلى أن أساتذة الزنزانة 9، يخوضون سلسة احتجاجا خلال الأسبوع الجاري وسط الرباط تزامنا مع إضرابهم على العمل، للمطالبة بتسوية استثنائية وترقية إدلرية ومالية بأثر رجعي.
احتجاجي جديد، تخوض تنسيقية ما يعرف بـ”أستاذة الزنزانة 9” شكلا احتجاجيا جديدا، اليوم الثلاثاء، شل الحركة وسط العاصمة الرباط.
وبعد مسيرة جابت وسط العاصمة، منذ بداية صباح اليوم، قرر الأساتذة، الذين يطالبون بالترقية، الاعتصام وسط الطريق، أمام مسجد السنة، ما أدى إلى توقف الحركة وسط الرباط.
يذكر أن احتجاجات الأساتذة وسط العاصمة، اليوم، تزامنت مع حضور وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت إلى مقر ولاية الأمن، لحضور تنصيب الوالي الجديد محمد اليعقوبي، الذي أحيط بإجراءات أمنية إضافية في محيط الولاية.
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