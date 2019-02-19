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في تصعيد احتجاجي جديد، تخوض تنسيقية ما يعرف بـ”أستاذة الزنزانة 9″ شكلا احتجاجيا جديدا، اليوم الثلاثاء، شل الحركة وسط العاصمة الرباط.
وبعد مسيرة جابت وسط العاصمة، منذ بداية صباح اليوم، قرر الأساتذة، الذين يطالبون بالترقية، الاعتصام وسط الطريق، أمام مسجد السنة، ما أدى إلى توقف الحركة وسط الرباط.
والاعتصام، الذي تسبب في عرقلة كبيرة للسير وسط العاصمة، رافقه حضور أمني كثيف، وتطويق من طرف عناصر الشرطة، والتدخل السريع، فيما لم يسجل، إلى حدود الساعة، أي استعمال للقوة لفضه.
يذكر أن احتجاجات الأساتذة وسط العاصمة، اليوم، تزامنت مع حضور وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت إلى مقر ولاية الأمن، لحضور تنصيب الوالي الجديد محمد اليعقوبي، الذي أحيط بإجراءات أمنية إضافية في محيط الولاية.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط حضور أمني قوي.. أساتذة “الزنزانة 9” يعتصمون ويشلون الحركة وسط الرباط-صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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