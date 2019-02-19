توفي المصمم العالمي، كارل لاغرفيلد، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 85 سنة، بعد يوم فقط من خضوعه لجلسة علاج على إثر وعكة صحية ألمت به.
ويعتبر كارل لاغرفيلد المولود في 10 شتنبر 1933، من أشهر وأفضل مصممي الأزياء في العالم ، وهو المصمم الأول للعديد من الماركات العالمية، علما أنه من أصل ألماني، ويحترف التصوير كذلك.
واشتغل كارل على مدى أكثر من20 سنة في منصب المدير الإبداعي في دار أزياء Chanel، و صمم لعديد الماركات مثل tizani، و Chloé، وFendi، وDiesel،و H&M.
كانت هذه تفاصيل خبر المصمم العالمي كارل لاغرفيلد يفارق الحياة.. كان المدير الإبداعي لـ”Chanel” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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