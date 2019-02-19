النقب: اتهام 3 شبان بتعذيب وقتل وسرقة حيوانات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة لائحة اتهام بحق 3 شبان من منطقة النقب، جنوبي البلاد، نسبت إليهم تهم بتعذيب وقتل حيوانات وسرقة مواشي واقتحام محلات تجارية وغيرها.

وجاء في لوائح الاتهام أن المتهمين الثلاثة قاموا قبل عدة أسابيع باقتحام بلدة "ياخيني" الزراعية، بهدف سرقة مواشي، وأثناء عملية الاقتحام قاموا بوضع السم القاتل لخمسة كلاب، وشنقوا كلبا آخر بحبل، وسرقوا 30 رأسا من المواشي وأدوات ولوازم أخرى من نفس المكان.

ويستدل من لائحة الاتهام أن الشبان الثلاثة اقتحموا أيضا قرية "زروعاه" الزراعية، وسرقوا 15 رأسا من المواشي وأجهزة حاسوب وأغراض أخرى، كما سرقوا كميات من العسل بعد تحطيم ماكينات ولوازم أخرى.

وذكر أن أحد المشتبهين اقتحم وشخص آخر محل تجاري وسرق كميات من علب السجائر بلغت قيمتها بنحو 35 ألف شيكل.