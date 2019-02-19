الناصرة: تصريح مدع عام ضد مشتبهين بجريمة قتل حسيب موسى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة، أمس، تصريح مدع عام ضد 3 مشتبهين بجريمة قتل حسيب موس (60 عاما) من الناصرة في طبعون، بتاريخ 28.01.2019.

وجاء في ملف الجريمة، أن المحكمة ألغت أمر حظر النشر بعد الانتهاء من التحقيق في ملف جريمة قتل حسيب موسى، (وقمت النيابة تصريح مدّع عام ضد 3 مشتبهين بالقتل، بينهم مشتبه (36 عاما) من سكان طبعون، مشتبه (22 عاما) من سكان بسمة طبعون، ومشتبه ثالث قاصر (17 عاما) من إحدى البلدات شمال البلاد.

وذكر أيضا أنه وفقا للتحقيقات اتضح أنه نشب نزاع بين الضحية والمشتبهين، وجرى الاتفاق مع الضحية على الالتقاء في طبعون، وهناك قام أحد المشتبهين بإطلاق النار عليه وقتله، كما تبين أنه بعد إطلاق النار أوقف القاصر ومشتبه آخر تحت وطأة التهديد بالسلاح سائق سيارة أجرة كان مارا من المكان وأجبراه على الفرار من مكان الجريمة.

وفي أعقاب ذلك، اعتقلت الشرطة المشتبهين، وجرى تمديد فترات اعتقالهم من فترة لأخرى إلى أن جرى، أمس، إصدار تصريح مدع عام ضدّهم تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقهم.