مهرجان حيفا المستقل للأفلام يعلن عن موعد دورته الرابعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن القائمون على مهرجان "حيفا المستقل للأفلام"، اليوم الثلاثاء، موعد انطلاق دورته الرابعة، بداية من 20 إلى 26 آذار/ مارس 2019 في حيفا بالتعاون مع فضاءات ثقافيّة فلسطينيّة.

وقالت إدارة المهرجان في بيان، إن "بعد النجاح المتواصل، يسّر مهرجان حيفا المستقلّ للأفلام الإعلان عن موعد الدورة الرابعة منه... بمبادرة مجموعة من عاملين وعاملات في القطاع السّينمائيّ والثقافيّ الفلسطينيّ، وسيُقام في مساحات ثقافيّة وفنيّة فلسطينيّة عديدة ومستقلّة في المدينة، وهي؛ مسرح خشبة، كباريت، منجم، مساحة، بار غاليري فتّوش ومسرح الميدان".

وسيفتتح المهرجان كما كلّ عام بمؤتمر صحافي، في مسرح خشبة في 20 آذار/ مارس المقبل، وسيحتضن على مدار أيامه مجموعة كبيرة من الأفلام التسجيليّة والروائيّة، القصيرة والطويلة، الفلسطينيّة والعربيّة والعالميّة والتي سوف تُعرض لأوّل مرة للجمهور الفلسطينيّ في حيفا ومن يستطيع الوصول إليها، وذلك في مجموعة من الفضاءات الثقافيّة التي تشكّل جزءًا أساسيًا من المهرجان وبرنامجه.

سيشمل البرنامج أيضًا ورش عمل وحلقات نقاش حول مواضيع عديدة متعلقة بعالم السيّنما، بالإضافة إلى أمسيات موسيقيّة، حيث سيُعلن عن البرنامج الكامل، من أفلام ونشاطات أخرى، خلال الأيام القريبة.

نبذة عن المهرجان

قالت إدارة المهرجان إنه "منذ تأسيس مهرجان حيفا المستقلّ للأفلام، عمل الطّاقم على أنّ يكون المهرجان هيئة مستقلة تقدّم عروض لأفلام جديدة من فلسطين والعالم العربيّ والعالم، لمخرجين/ات محترفين/ات وكذلك صاعدين/ات".

وأضافت: "كما ويطمح المهرجان لأن يواكب التّطور الحاصل على المشهد السّينمائيّ في العالم عمومًا، وإلى المساهمة في مشهد صناعة السّينما في فلسطين والمنطقة العربيّة، كما التزم طاقمه بإعادة الاعتبار إلى حيفا المدينة في المشهد السّينمائيّ العربيّ، كجزء أساسيّ منه، كاسرًا الحدود التي فُرضت على المكان وناسه، وذلك بلا تمويل مؤسّساتيّ أو حكوميّ، وبلا بيروقراطيّة أو رقابة أو إملاءات من أحد".

ولففت إدارة المهرجان إلى أنه "منذ دورته الأولى في العام 2016، نجح المهرجان في وضع بصمة في المشهد الثقافيّ عامّة والسينمائيّ الفلسطينيّ والعربيّ، وفي حيفا على وجه الخصوص، متجسدًا بالإقبال الجماهيريّ على عروض أفلامه ونشاطاته الفنيّة المتنوعة، حيث عمل ويعمل المهرجان دومًا على إحضار مجموعة كبيرة من الأفلام الفلسطينيّة، العربيّة والعالميّة وإتاحتها للجمهور الفلسطينيّ في الدّاخل، من كافة البلاد والأجيال والفئات المجتمعيّة، كما وجذب مئات العاملين/ات والمهتمين/ات في القطاع السّينمائيّ والثقافة عمومًا، كما ولفت انتباه جهات سينمائيّة عديدة في المنطقة العربيّة والعالم، كما الاهتمام الإعلاميّ المتواصل به".