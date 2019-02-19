انت الان تتابع تفاصيل خبر 5 قتلى في القصف المتجدد على "خان شيخون" لليوم الثالث والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 فبراير 2019 03:48 مساءً - استمر قصف قوات النظام السوري، لليوم الثالث توالياً، على مدينة "خان شيخون" بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

وقال الائتلاف الوطني السوري على صفحته في "تويتر"، إن قصف قوات النظام، اليوم الثلاثاء، خلّف 5 قتلى مدنيين بينهم طفلان.

وأشار إلى أن قصف المدفعية أسفر عن تدمير المخبز الرئيسي للمدينة.

وقالت وسائل إعلام سورية، إن من بين القتلى ثلاثة من أسرة واحدة، من عائلة "قطيني".

وارتفعت حصيلة القتلى الذين سقطوا خلال الأيام الثلاثة الماضية وحتى اليوم، إلى 20 قتيلاً، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى عشرات الجرحى.

وذكرت وسائل الإعلام السورية أن القصف يستهدف تجمّعات المدنيين، وخصوصاً النازحين إلى خان شيخون من مناطقهم في ما يسمّى المنطقة العازلة، هرباً من قصف قوات النظام السوري المستمر.

وكان انفجار مزدوج بسيارتين مفخختين استهدفتا حي القصور وسط مدينة إدلب، أمس الاثنين، خلّف 17 قتيلاً وعشرات الجرحى.

وأعلنت وزارة الداخلية في "حكومة الإنقاذ" في إدلب أن التحقيقات الأولية في التفجيرين تشير إلى بصمات النظام السوري، واعتبرت أن ذلك يأتي ضمن "خطة ممنهجة من إجرام النظام وأعوانه لبث الرعب والخوف في صفوف المدنيين".

وأسفرت هجمات النظام البرية والجوية على منطقة خفض التوتر في إدلب منذ مطلع العام الجاري، عن مقتل 57 مدنياً وإصابة أكثر من 230 آخرين بجروح. وتأتي هجمات النظام رغم اتفاق سوتشي الذي أبرمته تركيا وروسيا في سبتمبر 2018 بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، والذي سحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر 2018.