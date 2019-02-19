انت الان تتابع تفاصيل خبر الأمم المتحدة: "داعش" تحاصر 200 أسرة في سوريا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 فبراير 2019 03:48 مساءً - ذكرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الثلاثاء، أن هناك نحو 200 أسرة محاصرة في منطقة صغيرة ما زالت تحت سيطرة تنظيم الدولة في سوريا، وأن مقاتلي التنظيم يمنعون بعضها من الفرار.

وقالت باشليه في بيان: إن "كثيراً منها (الأسر) لا يزال يتعرض لضربات جوية وبرية مكثفة من جانب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية حليفته على الأرض"، وفق ما نشرت وكالة "رويترز".

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم باشليه في إفادة: إن "القانون الدولي يلزم قوات سوريا الديمقراطية التي تساندها الولايات المتحدة وتهاجم التنظيم المتشدد باتخاذ تدابير احترازية لحماية المدنيين الموجودين وسط المقاتلين الأجانب".

ويحتفظ التنظيم بالكثير من المدنيين رهائن، في الوقت الذي تمشط "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من أمريكا، المناطق لإخراج قوات "داعش" منها.

ويعيش المواطنون وقوات "داعش" شرقي سوريا أوضاعاً صعبة، حيث لا يتوافر الطعام الكافي، مع قصف متواصل للطائرات الأمريكية، وفق ما بينت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم.

الكثير من مقاتلي التنظيم، وفق "واشنطن بوست"، قرروا تسليم أنفسهم لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، وبينما ما زال البعض يواصل القتال، قرر آخرون التفاوض من أجل الخروج من المنطقة إلى مكان آخر.

وتتهم "قوات سوريا الديمقراطية" تنظيم "داعش" باستخدام المدنيين دروعاً بشرية؛ في محاولة لإيقاف زخم الهجوم على معقله الأخير.