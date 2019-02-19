شكرا لقرائتكم خبر عن العمودي يكرم المشاركين بالدورة التدريبية "التميز الوظيفي" بالمكلا والان مع التفاصيل

اختتمت بالمعهد التجاري التقني بمدينة المكلا فعاليات الدورة التدريبية بعنوان ( التميز الوظيفي ) التي نظمها مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت بتمويل جمعية رعاية طالب العلم الخيرية، بمشاركة 35 متدرب من الكوادر القيادية للتعليم الفني نفذها المدرب فواز الفخري.

وفي حفل اختتام الدورة أشار وكيل حضرموت لشئون الساحل والهضبة الدكتور سعيد عثمان العمودي إلى اهتمام السلطة المحلية لدعم كافة جوانب التعليم ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية راعي التعليم في حضرموت .. داعياً الكوادر القيادية للتعليم الفني إلى الاستفادة من مخرجات الدورة التدريبية لتحسين الأداء الوظيفي وتحقيق التميز مشيراً إلى أن التعليم الفني يعتبر من أهم المرافق التعليمية كونه يسهم في صناعة الشباب المبدعين والمخترعين والمبتكرين في المجالات المهنية والتقنية والفنية .

من جانبه أشاد المدير العام لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت الدكتور عبدالباقي علي الحوثري بمدى التزام المشاركين وانضباطهم واهتمامهم من أجل الاستفادة من المخرجات التدريبية وخبرات المدرب وعكس كل ما تلقوه من مهارات على مدى ثلاثة أيام في عملهم الوظيفي مشيراً إلى أن هناك برامج ودورات تدريبية أخرى تسعى الوزارة لتنفيذها من خلال الشراكات الحقيقية مع المؤسسات والجمعيات وصندوق تنمية المهارات مؤكداً بأن عام 2019م عام التعليم الفني في حضرموت .

من جهتها قالت ليلي علي الشعيبي مدير عام الفروع بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني أن هذه الدورة ستسهم في عملية تميز الكوادر والقيادات التعليمية لتطوير العمل المؤسسي واكتساب المتدربين الخبرات والقدرات وتحفيزهم على تحسين أدائهم الوظيفي .

من جانبه أشار أحمد زين باحميد رئيس جمعية رعاية طالب العلم الخيرية إلى أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار الشراكة بين الجمعية والوزارة داعياً المشاركين إلى ضرورة الاستفادة من مخرجاتها واكتسابهم المهارات القيادية لتطوير المخرجات العلمية للتعليم الفني والمهني متمنياً للمتدربين التوفيق والنجاح والتميز في العمل الوظيفي.

وفي اختتام الدورة قام وكيل حضرموت لشئون الساحل والهضبة والمدير العام لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ومدير عام الفروع بالوزارة ورئيس جمعية رعاية طالب العلم الخيرية بتكريم المشاركين بالدورة وتسليمهم شهادات المشاركة .