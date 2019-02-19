شكرا لقرائتكم خبر عن هادي: سنعمل على تطبيق اتفاق السويد والان مع التفاصيل

أكد الرئيس هادي على تطبيق اتفاق السويد وتنفيذه في الحديدة باعتباره الخطوة ااولى لبداية الانفراجه وتحقيق الخطوات اللاحقة تباعا.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اليستر بيرت والوفد المرافق له.

وفِي اللقاء استعرض فخامة الرئيس واقع الأوضاع في اليمن منذ انقلاب المليشيات الحوثية الإيرانية على التوافق والسلام، في اليمن وما خلفه ذلك من معاناة لشعبنا اليمني، واستهداف أيضاً دول الجوار، وتطرق فخامة الرئيس الى محطات السلام المختلفة التي قدمت فيها الحكومة العديد من التنازلات لمصلحة السلام ولحقن دماء شعبنا اليمني، وآخرها مشاورات استوكهولم.

وقال سنعمل معاً لتنفيذ اتفاق استوكهولم باعتباره الخطوة الأولى لبداية الانفراج وتحقيق الخطوات اللاحقة تباعاً.. لافتاً الى تعاطي الحكومة الإيجابي مع هذه الخطوات عبر الفرق الميدانية في الحديدة، ولدعم جهود المبعوث الأممي رغم مماطلة وتسويف المليشيات الانقلابية المتكررة.. مشيرا الى أهمية تنفيذ هذا الإنفاق وما يتصل بالجوانب الإنسانية في إطلاق صراح الأسرى والمعتقلين الكل مقابل الكل باعتبار ذلك خطوة هامه في إطار بناء الثقة.

من جانبه أشاد الوزير البريطاني بالجهود التي يبذلها فخامة الرئيس لمصلحة الشعب اليمني.. مجددا موقف المملكة المتحدة الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية حتى تحقيق كامل تطلعات وأهداف الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والعيش الكريم.

وقال سعيدين بالتقدم الإيجابي نحو مسار السلام واحتمالية أنتها معاناة اليمن، ونؤكد دعم المجتمع الدولي لجهودكم وحرصكم الدائم على السلام.