الان تتابع البحرين.. القبض على شبكة تهريب مخدرات عن طريق البحر مصدرها إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية، من القبض على عناصر شبكة تهريب مخدرات عن طريق البحر مصدرها إيران، وقدرت القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة بحوالي مليون و650 ألف دينار.

ومن بين العناصر الرئيسية المقبوض عليهم:

(1) غلام رضا علي محمد، 69 عاما، رئيس الشبكة، محكوم سابق في قضية تهريب مواد مخدرة عن طريق البحر ويستخدم أملاكه في عملية تبييض الأموال المتحصل عليها من المواد المخدرة.

(2) أحمد موسى أحمد موسى، 48 عاما، القائم الرئيسي على عملية الترويج حيث يستلم كميات كبيرة ويقوم بتوزيعها مقابل مبالغ مالية.

(3) علي ميرزا أسد محمد، 57 عاما، يقوم بترويج المخدرات لحساب رئيس الشبكة مقابل مبالغ مالية.

(4) جاسم محمد أحمد، 44 عاما، يقوم بترويج المخدرات لحساب رئيس الشبكة مقابل مبالغ مالية.

(5) ا صالح أحمد عبدالله، 82 عاما، يقوم عبر طرق مجهولة بتحويل الأموال المتحصل عليها من ترويج المواد المخدرة إلى الشخص الإيراني، كما يتم إرسال الأموال عبر مسافرين إلى إيران.

وضبط بحوزة المقبوض عليهم، كميات متفاوتة من المواد المخدرة تنوعت ما بين الحشيش والماريجوانا والشبو، كما تم ضبط مبالغ مالية بعملات متنوعة، من بينها الدينار البحريني والتومان الإيراني والريال السعودي.

وباشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وتم إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.