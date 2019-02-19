شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تهاجم رئيس الطرق والكبارى بالشرقية.. وتطلب حضور وزير النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حالة من الغضب الشديد داخل اللجنة وبين نواب محافظة الشرقية، بسبب ما وصفوه بتقصير هيئة الطرق والكبارى فى تنفيذ تعليمات وتأشيرات وزير النقل بشأن بعض المشروعات الخاصة بالطرق لحل الأزمات المرورية والتيسير على المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب إحاطة مقدم من النائب فايز أبو خضرة، بشأن إنشاء مخرج على الطريق الدائرى فى المسافة الواقعة بين بلبيس ومنيا القمح عند قرية شبرا النخلة مركز بلبيس.

وتساءل "أبو خضرة": "كيف يكون طريق إقليمى يمر على منطقة بمساحة 30 كيلو متر بطول الطريق ولا يوجد مخرج واحد لهذه المنطقة، وهناك ازدحام مرورى شديد فى الاتجاه القادم من العاشر من رمضان، والناس بتاخد خمس ساعات عشان تدخل بلبيس".

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "أن يكون هناك طرح من وزير النقل، إما أن يكون شفهيا أو كتابيا، لهيئة الطرق والكبارى وممثليها فى المحافظات، ولا ينفذوا تأشيرات الوزير، فهذا أمر غير مقبول، وبقول لممثلى وزارتى النقل والتنمية المحلية.. بلغوا الكلام دا للوزير، مينفعش اللى بيحصل فى وزارة النقل دا، ميصحش، الوزير راجل فاضل ولكن رؤساء الهيئات لا يعيروا اهتمام لما يؤشر عليه الوزير، وهذه شكوى النواب والمحافظين وليس النواب فقط، ووزارة الداخلية تحدثت عن المنفعة الاقتصادية ثم المنفعة المرورية ثم المنفعة الإنسانية".

بدوره، قال ممثل وزارة الداخلية: "فكرة إنشاء المخرج من هذا الطريق مطلوب وسيساعد كثيرا على حل المشكلة المرورية".

وعقب ممثل هيئة الطرق والكبارى بالشرقية، بقوله: "رئيس الهيئة وممثليها مظلومين، لحل المشكلة عملنا أمرين، الناس تنزل من الدوران، والحل الثانى تكملة محور الدائرى إلى أن يمر على طريق بلبيس، هذا سيقلل المرور الذى يدخل بلبيس، ولو أى حد عنده حل تانى يقولنا عليه".

بينما قال نائب الشرقية عمر مصيلحى: "بالنسبة لموضوع نزلة الطريق الإقليمى لبلبيس، شرحنا الموضوع وأهميته لوزير النقل وحلف مرتين بالله إن هيتم عمل النزلة وحل المشكلة، فاضل إيه، هل فاضل إن الوزير يحلف المرة التالتة، وعندى مشكلة على عبد المنعم رياض لو حصل هبوط فى الأرض مدينة العاشر من رمضان بمصالحها ومصانعها ستتوقف".

وقال النائب فايز أبو خضرة: "محدش من الطرق والكبارى للأسف نزل معانا يعاين الوضع على الطبيعة، انتى كهيئة مش عاملة شغلك، الوزير قال المخرج تكلفته كام قالوا 2 مليون جنيه قالهم ينفذ، لكن الهيئة مش عايزة تعمل أى خدمة للمواطن".

وعقب رئيس اللجنة أحمد السجينى، قائلا: "الشكوى من رئيس هيئة الطرق والكبارى من نواب متعددين، لا نهاجم أحد من فراغ، لازم وقفة لهذا الموضع، بجمع كل الموضوعات المتعلقة بهذه المشكلات، وسيتم استدعاء وزير النقل ووزير شئون مجلس النواب ومعهم رئيس الهيئة الذى لم ينفذ توصيات الوزير، حتى إذا تطلب الأمر توصية من البرلمان بإقالة هذا الراجل بعد الاجتماع".

وشدد "السجينى"، على ضرورى التحقيق من قبل وزير النقل فيما أثاره النائب عمر مصيلحى، بأن رئيس الهيئة قال: "مش هعمل لبلبيس حاجة"، متابعا: "أدعو لإحالة هذه الواقعة للتحقيق من قبل وزير النقل لاستبيان حقيقة الموقف، ونطلب الرد على اللجنة خلال مدة أقصاها 7 أيام، بموقف وزارة النقل وما إذا كانت الوزارة ممثلة فى هيئة الطرق والكبارى ستقوم بتنفيذ تأشيرة الوزير أم سيتم إسناد التنفيذ للشركة الوطنية".