شكرا لقرائتكم خبر عن الإرهابى الإخوانى الهارب أحمد المغير يحرض الشباب على تفجير أنفسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل القيادى الإخوانى الإرهابى الهارب أحمد المغير، التحريض إلى العنف والدعوة لحمل السلاح، وهو الشخص الذى أوكلته الجماعة فى الخارج لتدبير وتخطيط للعمليات الإرهابية.

وخرج الإرهابى الهارب أحمد المغير بتدوينة منذ قليل، قال فيها: "أنا فضلت فى مصر حوالى 7 شهور بعد أحداث رابعة وكنت طبعا بتابع الأخبار يوميا، وفى اليوم اللى قبضوا فيه على البلتاجى.. قررت أنى مش هسلم نفسى حى أبدا، وفعلا جهزت نفسى ومعايا العده اللازمة.. أنا حاليا مش فى مصر ومقدرش غير إنى انصح كل شاب متمتش هدر ومتسلمش نفسك حى".

وكان الإخوانى الهارب أحمد المغير كتب على مدار الأسبوع الماضى، عدة تدوينات عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، تحرض على ممارسة العنف، وهو ما يعد دليلا واضحا ومباشر على انتهاج الإخوان للعنف وتورطها فى العمليات الإرهابية.

وواصل أحمد المغير، القيادى الإخوانى، وفتى خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان الإرهابية، تحريضه لشباب الجماعة على حمل السلاح، واستخدام العنف فى مواجهة مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع العزل بصورة عشوائية لإيقاع أكبر قدر من الضحايا فى العمليات الإرهابية وهو ما يكشف عن الوجه القبيح لجميع أفراد التنظيم الإرهابى.