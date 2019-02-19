كتب: كريم صبحي
قالت شيرين عادل ابنة حلاوتهم زينهم، السيدة التى ظهرت فى فيديو حادث انفجار الدرب الأحمر الإرهابى، إن والدتها تبلغ من العمر 43 سنة وتقطن بمنطقة الغورية منذ سنوات طويلة.
وأضافت "شيرين"، أن والدتها خرجت يوم الحادث لشراء "فينو" لشقيقتها الصغيرة لتحضير السندوتشات لها قبل الذهاب للمدرسة صباحا، مشيرة إلى أنها تقيم بأول شارع الكحكيين الذى شهد واقعة الانفجار، وتلقت اتصالا من خطيبها يبلغها بسماع دوى انفجار، ظنوا فى البداية أنه انفجار أنبوبة بوتاجاز، مضيفة أن أهالى المنطقة تجمعوا بعد الحادث ووجدوا هاتف والدتى، واتصلوا بأخر رقم...
كانت هذه تفاصيل خبر إبنة سيدة انفجار الدرب الأحمر: "أمى خرجت تشتري فينو عشان سندوتشات المدرسة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.