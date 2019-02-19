"خطة المدائن".. لماذا تغير تكتيك الإرهابيين في حادث الدرب الأحمر؟

كتب- محمد نصار:

تمكن رجال الأمن مساء أمس الاثنين، من إحباط مخططات أحد العناصر الإرهابية، لتنفيذ تفجيرات خلال المرحلة المقبلة، بعد ملاحقته في منطقة الدرب الأحمر، والذي فجر نفسه بمجرد وصول رجال الأمن إليه، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 3 من رجال الشرطة، فيما أصيب ضابطان و3 مدنيين.

وتأتي هذه الواقعة بعد فترة هدوء في عمل الجماعات الإرهابية خاصة على صعيد العمق الداخلي للدولة، والتي أرجعها بعض الخبراء والباحثين في شأن الحركات الجهادية، إلى موجة ثانية لنزوح شباب الإخوان إلى...