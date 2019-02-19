برلماني ايراني: الحظر الدوائي ضد ايران انتهاك صارخ للقوانين الدولية

اعتبر النائب في ​مجلس الشورى​ الاسلامي ​محمد حسين​ قرباني أن "الحظر الدوائي من قبل ​اميركا​ ضد ​ايران​ انتهاكا صارخا للقوانين الدولية"، مشيراً إلى أن "الارتفاع المفاجئ في سعر دواء تخدير الاسنان يعود للحظر الاميركي الظالم ضد ايران"، لافتاً إلى أن "​أميركا​ تفرض اقسى اشكال الحظر ضد الشعب الايراني وقد ادت بفرضها الحظر على الادوية الى ارتفاع سعرها حيث نامل بحل هذه المشكلة في ظل جهود الصيادلة في البلاد".

ورأى أن "الحظر الدوائي ضد الشعب الايراني يناقض القوانين الدولية واضاف، انه وفي جميع البروتوكولات الدولية وحتى في زمن الحرب تكون الاغذية والادوية مستثناة لان حظرها يعد جريمة ضد الانسانية ولكن اميركا للاسف لا تعير اهتماما لهذه الامور".