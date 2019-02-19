نائب عراقي: التصريحات الأميركية بشأن داعش تؤكد وجود مخطط جديد

اكد النائب عن محافظة ​الانبار​ غرب ​العراق​ راجح العيساوي ان "التصريحات الأميركية بشأن احتمال عودة تنظيم "داعش" الارهابي تشير الى وجود مخطط دولي جديد لاستهداف المحافظة"، داعيا أبناء المحافظة إلى الوقوف مع ​الحكومة​ الاتحادية لإنهاء اي مخطط.

ولفت إلى أن "محافظة ​الأنبار​ سجلت عدة خروقات امنية بالتزامن مع انسحاب الفرقة 14 ​الجيش العراقي​ باتجاه ​كركوك​، فضلا عن إلغاء قيادة عمليات شرق الانبار مع هروب العناصر الداعشية من ​سوريا​ باتجاه العراق"، مشيراً إلى أن "احداث الخطف وانتشار عناصر داعش في المناطق الصحراوية تزامنت مع تحذيرات أميركية من عودة داعش في المحافظة ما يؤكد وجود مخطط جديد لاستهداف المحافظة"، مبينا ان "احداث سقوط الانبار عام 2014 بدأت بمثل هذا العمليات وانتهت بكارثة وعلى الحكومة معالجة القضية".