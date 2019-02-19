الخارجية القطرية دانت هجوم القاهرة: نرفض الإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب

دانت وزارة الخارجية القطرية "الهجوم الذي وقع قرب جامع الأزهر في منطقة الدرب الأحمر وسط العاصمة المصرية القاهرة، وأسفر عن مقتل 3 من رجال الشرطة وإصابة 3 آخرين"، مؤكدةً "ثبات موقف الدوحة الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".
وكانت الداخلية المصرية قد أعلنت مساء أمس محاصرة عنصر إرهابي قبل تفجير نفسه بعبوة ناسفة بمنطقة الدرب الأحمر وسط القاهرة وتصفيته، ومقتل أميني شرطة وضابط من قوة الأمن الوطني ومباحث القاهرة.
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