سفیر فلسطين لدى طهران: قائد الثورة تعايش مع قضية شعبنا

أشاد سفیر ​فلسطين​ لدى ​طهران​ ​صلاح الزواوي​ بدعم قائد ​الثورة الاسلامية​ لقضية بلاده وأكد بأنه تعايش معها، مشيراً إلى أن "قائد الثورة تعايش مع ​القضية الفلسطينية​ وقضايا ​العالم الاسلامي​". ووصف قائد الثورة بأنه هو من يمثّل ​الشعب الفلسطيني​ في طهران.

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