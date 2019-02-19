مخزومي: هناك تدخلات كثيرة حول التعديات على حرش بيروت

عقدت اللجنة النيابية المكلفة جلسة لدرس اقتراح قانون متعلق بحماية ​حرش بيروت​ جلسة برئاسة النائب ​فؤاد مخزومي​ الذي أشار إلى أن "هناك تدخلات كثيرة حول التعديات على الحرش، وهناك ما هو مشرع بمراسيم بلدية، وهناك ما جرى مد اليد عليه بشكل غير قانوني، وما نحاول القيام به هو كيفية المحافظة على ما تبقى من الحرش وأن نجد الطرق لجهة إمكانية أن تتفاوض البلدية مع الأشخاص الموجودين حتى يجدوا الحلول البديلة ويتركوا المساحات الخضراء"، لافتاً إلى أن "هناك مؤسسة أمنية تحاول أن تنشأ موقفاً للسيارات على بعض الأراضي الموجود في الحرش".

وأوضح أنه سيوجه كتابا رسمياً إلى المحافظ والللدية لتحديد هوية العقار، مؤكدًأ أن اجتماع الثلاثاء المقبل سيكون حاسما.