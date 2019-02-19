ريا الحسن طلبت وضع صناديق لشكاوى المواطنين

أصدرت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ قرارا اليوم، طلبت فيه من جميع المحافظات والقائمقاميات التابعة لها وضع صندوق للشكاوى لتلقي مراجعات المواطنين وشكواهم، على ان يتم ​الاعلان​ عنه في الاعلام، وان يصار الى ايداعها جدولا شهريا بعدد الشكاوى المقدمة والعدد المعالج منها وفقا لجدول ارفق بالقرار.

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