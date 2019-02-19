الجراح: سنعمل لايجاد الحلول الناجعة للمصورين والاعلاميين

استقبل وزير الإعلام ​جمال الجراح​ وفدا من ​نقابة المصورين الصحافيين​ برئاسة النقيب ​عزيز طاهر​ يرافقهم جورج كساب شقيق المصور المخطوف ​سمير كساب​.

وتم في خلال اللقاء،البحث في مطالب النقابة وما آلت اليه قضية المصور المخطوف سمير كساب في ​سوريا​.

وسلم الوفد الوزير الجراح، دعوة الى الوقفة الرمزية التي تقام لمناسبة يوم الشهيد المصور في 21 شباط في ​ساحة الشهداء​.

وبعد اللقاء، لفت الجراح إلى "اننا تسلمنا الدعوة وإستمعنا الى مطالب النقابة"، ونتمنى أن تعقد في وقت قريب جلسة عمل مطولة مع النقابة لنرى ماذا يمكننا فعله، مضيفاً: "التقيت بالامس ​رابطة خريجي الإعلام​، وهي تمثل عددا كبيرا من الاعلاميين الذين يعانون جراء أزمة ​الصحافة​ والاعلام في ​لبنان​ وسنعمل لايجاد الحلول الناجعة للمصورين والاعلاميين".