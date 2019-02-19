السيطرة على حريق بمطار "روما شيامبينو" في إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - روما (أ ش أ) أعلنت السلطات الإيطالية السيطرة على حريق بمطار "روما شيامبينو" بالعاصمة (روما) اليوم الثلاثاء، واستعادة العمل به بشكل جزئي.

وأوضح متحدث باسم الشركة المشغلة للمطار - حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية - أنه تمت السيطرة على الحريق في البداية واستئناف استقبال الرحلات بالمطار بشكل طبيعي فيما لا تزال منطقة المغادرة مغلقة.

وكانت الشركة المشغلة للمطار قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - إغلاق المطار كإجراء احترازي بعدما شوهد الدخان يتصاعد من أحد المباني به.

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