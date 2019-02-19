المصرية للتكرير تسعى لاقتراض 80 مليون جنيه من البنك التجاري الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – وكالات:

قالت ثلاثة مصادر مصرفية لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن الشركة المصرية للتكرير التابعة لمجموعة القلعة، تسعى للحصول على قرض لأجل عام بقيمة 80 مليون دولار من البنك التجاري الدولي مصر.

ونقلت الوكالة عن مصدر مصرفي – لم تسمه - أن البنك التجاري الدولي يرتب قرضا بقيمة 80 مليون دولار لصالح الشركة المصرية للتكرير التابعة للقلعة لتمويل رأس المال العامل".

وتمثل المصرية للتكرير لشركة القلعة ضوء الأمل الذي تتشبث به الشركة ومساهموها لانتشالها من التعثر والديون المتراكمة وخسائرها المتتالية منذ قيدها بالبورصة.

وقال مصدر آخر لرويترز إن "البنك التجاري الدولي خاطب بنوكا محلية للمشاركة في القرض الذي تبلغ مدته عاما قابلا للتجديد".

وتنشئ الشركة المصرية للتكرير مصفاة لتكرير البترول في مدينة مسطرد بالقليوبية لتكرير النفط الخام وإنتاج المنتجات البترولية المكررة مثل السولار والبنزين والمازوت وغيرها.

وتصل التكلفة الاستثمارية لتطوير مشروع الشركة المصرية للتكرير إلى نحو 4.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينتج 4.7 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية تشمل 2.3 مليون طن من وقود السولار، و600 ألف طن من وقود النفاثات، وذلك باستخدام مدخلات إنتاج مثل المازوت منخفض القيمة.

وتتكبد القلعة خسائر منذ عام 2010، وتوقعت الشركة أكثر من مرة التحول للربحية في الأعوام الماضية، لكنها لم تتمكن من ذلك حتى الآن.

وتعكف القلعة، منذ أكثر من عامين، على إعادة هيكلة والتخارج من الاستثمارات غير الرئيسية وتخفيض مديونية الشركات التابعة في محاولة لتقليص خسائرها.

وفي مايو 2017، أعلنت شركة القلعة عن إتمام بيع 100% من أسهم شركة أسيك الجزائر للأسمنت لمستثمر جزائري في صفقة بقيمة 60 مليون دولار.